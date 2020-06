Incêndios

Um incêndio deflagrou hoje à tarde numa zona de mato e arvoredo no concelho do Crato (Portalegre), estando a ser combatido por 80 operacionais, com o apoio de três meios aéreos, disse à agência Lusa o comandante operacional.

Segundo Rui Conchinha, o fogo está a lavrar em duas frentes, na zona de Murtal, mas as operações de combate estão "a evoluir favoravelmente", apesar das dificuldades criadas pelo vento e acessos.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 17:15 e duas horas depois o 'teatro de operações' mobilizava 80 operacionais com o auxílio de 21 viaturas, um helicóptero e dois aviões.