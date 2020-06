Covid-19

O Governo aprovou medidas excecionais de apoio ao setor do vinho no montante de 15 milhões de euros, destinados à destilação de vinhos com denominação de origem ou indicação geográfica e ao armazenamento em situação de crise.

"A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, aprovou hoje, mediante publicação de portaria em Diário da República, um pacote de medidas excecionais para apoio ao setor dos vinhos. Este reforço, no valor de 15 milhões de euros, destina-se à destilação de vinhos com Denominação de Origem ou Indicação Geográfica e ao apoio ao armazenamento de vinho em situação de crise", anunciou hoje o executivo.

As medidas em causa, integradas no Programa Nacional de Apoio relativo ao exercício financeiro do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA) de 2020, contemplam 10 milhões de euros para a destilação de vinho, no total de 100 mil hectolitros para o vinho com denominação de origem e de 200 mil com indicação geográfica.