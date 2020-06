Covid-19

A Câmara do Porto anunciou hoje que, além das restrições já anunciadas para a noite de São João, as salas de espetáculo da cidade não vão poder funcionar, tendo o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" sido reagendado para dia 25 de junho.

Numa nota publicada no seu 'site' oficial, a Câmara Municipal do Porto (CMP) indica, citando um despacho do presidente, o independente Rui Moreira, que "as salas de espetáculos não poderão funcionar" na noite de São João.

Nessa noite, subia ao palco do Coliseu do Porto o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, que, conforme revelou a produtora Força de Produção, "passou para o dia 25 de junho".