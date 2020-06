Covid-19

As autoridades sanitárias de França indicaram hoje que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados nos hospitais mais 14 mortes associadas à covid-19, elevando o total de óbitos para 29.617 desde o início da epidemia.

Num comunicado, a Direção Geral da Saúde (DGS) francesa realçou que o total de pacientes hospitalizados baixou para menos de 10.000, com 7.276 contaminados nos cuidados intensivos, menos 27 do que no dia anterior, e um total de 9.970 pessoas internadas.

Do total de óbitos, dois em cada três registaram-se em hospitais (19.160 sobre os 29.617), indicou a DGS francesa, que não avançou com novos dados sobre a ocorrência de mortes em lares, só o fazendo na próxima terça-feira.