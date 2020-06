OE2020

As instituições de solidariedade social com creches vão passar a ser obrigadas a rever as mensalidades desta resposta social em função das alterações de rendimentos do agregado familiar, adiantou hoje o Governo no parlamento.

A equipa de secretários de Estado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) esteve hoje à tarde a ser ouvida no parlamento no âmbito das audições na especialidade do Orçamento do Estado suplementar para 2020.

Segundo a secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes, está a ser "concertado com os parceiros do setor social, permitir a redução das mensalidades pagas pelas famílias, nomeadamente na resposta creche, mas também noutras respostas sociais".