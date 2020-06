Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deu parecer positivo a 25,7 milhões de euros de investimentos na rede de gás natural, um valor que abrange apenas projetos mais de base e virados para a manutenção.

De acordo com o parecer, publicado no 'site' da entidade, ficam assim adiados outros projetos de investimento, como o de adaptação do cais de acostagem do Terminal de Gás Natural Liquefeito (TGNL) de Sines, propostos pelo operador.

A ERSE recordou que a REN Gasodutos, "enquanto operador da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), apresentou à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), uma proposta de plano decenal indicativo de desenvolvimento e investimento da rede nacional de transporte, infraestruturas de armazenamento e terminais de GNL (RNTIAT) para o período 2020-2029 (PDIRGN 2019)".