Covid-19

O conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) exigiu hoje uma reunião urgente ao Governo e a descativação dos 10,3 milhões de euros do saldo de gerência do instituto público.

Os representes do comércio e da produção no conselho interprofissional do IVDP, com sede no Peso da Régua, divulgaram um comunicado conjunto no qual defenderam que se "torna imprescindível, e da maior urgência, a tomada de decisões que possam minimizar a crise instalada e a crise anunciada".

Os conselheiros apontaram a "crise económica de dimensões sem precedentes" decorrente da pandemia de covid-19 e que afeta a Região Demarcada do Douro e, em especial, o setor dos vinhos do Douro e do Porto.