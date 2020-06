Covid-19

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, criticou hoje o uso excessivo dos bens descartáveis, considerando-o o problema mais agudo do ponto de vista ambiental no período pós-covid.

"Se me perguntarem neste pós-covid qual é o problema mais agudo do ponto de vista ambiental, eu não tenho a mais pequena dúvida: a tendência para o abuso, em alguns casos completamente excessivo e a roçar o disparatado, dos bens descartáveis. Não faz qualquer sentido", alertou, salientando que vão todos parar ao mar.

O governante, que falava na sessão de apresentação dos projetos de prevenção e sensibilização para redução do lixo marinho, financiados em um milhão de euros e que decorreu no Terminal do Porto de Leixões, em Matosinhos, considera que não há qualquer explicação para achar normal que todos os bens venham embalados numa "bolsinha de plástico para deitar fora".