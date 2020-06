Actualidade

As migrações aumentam a produção, a produtividade, o Produto Interno Bruto (PIB) e os salários dos trabalhadores dos países desenvolvidos que acolhem pessoas que vêm de fora, segundo um artigo hoje publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Grandes ondas de imigração aumentam a produção e a produtividade nas economias avançadas no curto e médio prazos, apontando para ganhos dinâmicos significativos para a economia como um todo", pode ler-se no capítulo quatro das Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgadas pelo FMI.

Segundo cálculos do FMI, "a produção aumenta cerca de 1% ao quinto ano", sendo que dois terços deste aumento se devem "ao aumento da produtividade no trabalho", e o terço restante "ao aumento do emprego".