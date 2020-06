Actualidade

O incêndio florestal que deflagrou hoje em Aljezur continua a lavrar com duas frentes ativas e o vento é a principal dificuldade que as equipas de socorro estão a enfrentar, disse fonte da Proteção Civil.

"O incêndio mantém-se ativo, com duas frentes que progridem com intensidade sob influência do vento que se mantém forte", adiantou cerca das 22:20 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à agência Lusa.

O combate está a ser feito com "256 operacionais, apoiados por 83 veículos e 6 máquinas de rasto e o dispositivo está "a receber reforços", disse a mesma fonte, mas à mesma hora, na página da Proteção Civil na Internet, o incêndio de Aljezur já tinha ativados 436 operacionais e 139 veículos.