Actualidade

O Presidente do Brasil nomeou na sexta-feira à noite o ator Mário Frias como novo secretário especial de Cultura do país, substituindo no cargo a atriz Regina Duarte.

A nomeação, assinada apenas por Jair Bolsonaro, foi já publicada no Diário Oficial da União.

Frias, de 48 anos, vai passar a liderar a Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo, tornando-se no quinto secretário em cerca de um ano e meio da gestão de Bolsonaro.