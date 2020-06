Venezuela

Os sinos das igrejas católicas venezuelanas repicaram na sexta-feira à noite para assinalar a beatificação de José Gregório Hernández, conhecido pelos fiéis como "médico dos pobres".

O toque dos sinos, pelas 20:00 de sexta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), foi precedido por um comunicado da Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) a anunciar que a Congregação para a Causa dos Santos tinha promulgado o decreto com a autorização do papa Francisco para a beatificação "do venerável Dr. José Gregório Hernández".

"A notícia é de alegria para toda a Venezuela e mesmo para a América Latina, que despertou uma grande devoção pelo venerável, um dos mais insignes leigos da Igreja, um exemplo de virtudes cristãs com uma fé inabalável", de acordo com o comunicado, no qual a CEV prevê que a cerimónia de beatificação decorra em 2021.