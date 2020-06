Covid-19

A China diagnosticou 27 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo 22 em Pequim e quatro oriundos do exterior, foi hoje anunciado.

Além dos 22 casos detetados em Pequim, a China registou uma infeção por transmissão local na província de Hebei, adjacente à capital chinesa.

Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias diagnosticaram quatro casos oriundos do exterior: três na província de Guangdong, adjacente a Macau, e outro na cidade de Xangai, no leste do país.