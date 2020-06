Actualidade

O vereador da Câmara Municipal de Lisboa Manuel Grilo defendeu na sexta-feira ser "absolutamente necessário" que o Estado central faculte ao município espaços para acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo.

Manuel Grilo, vereador com os pelouros dos Direitos Sociais e da Educação, do Bloco de Esquerda, fez este apelo durante uma ação de contacto com a população sem-abrigo da cidade de Lisboa, em que acompanhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entre Alcântara e a Avenida Almirante Reis, com paragens no Cais do Sodré e em Santa Apolónia.

"Nós não queremos que as pessoas passem por esta pandemia condenadas a estarem na rua. É absolutamente necessário que o Estado central encontre forma de nos facultar o espaço onde possamos integrar pessoas com dignidade", afirmou o vereador, acrescentando: "Há um espaço que sabemos que está disponível na zona da Manutenção Militar, na rua do Grilo".