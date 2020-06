Covid-19

A Coreia do Sul registou 67 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, no maior aumento diário em cerca de três semanas, foi hoje anunciado.

As autoridades sanitárias sul-coreanas disseram que, com estes novos casos, o número total de infeções diagnosticadas no país desde o início da epidemia, é de 12.373.

Este é o maior aumento diário desde 28 de maio, quando as autoridades detetaram 79 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).