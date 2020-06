Actualidade

Camané, Pedro Abrunhosa, Clã e Salvador Sobral são alguns dos 24 artistas que atuam hoje, em outros tantos teatros municipais, num festival solidário pela classe artística.

O festival chama-se Regresso ao Futuro e consiste na realização de 24 concertos, num só dia, em outros tantos teatros e auditórios municipais do país, com as receitas de bilheteira a reverterem para o fundo de emergência criado pela Audiogest e GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, para apoiar os profissionais das artes.

Assim, o festival contará com atuações de António Zambujo em Torres Novas, Agir em Leiria, Ana Moura em Oliveira do Bairro, Aurea na Figueira da Foz, Bárbara Tinoco em Albergaria-a-Velha, The Black Mamba em Aveiro, Camané em Cascais, Carlão no Cine-Teatro de Rio Maior, Carolina Deslandes em Bragança, Clã em Almada, D.A.M.A. em Setúbal e Diogo Piçarra em Faro.