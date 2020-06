Covid-19

O Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, reabre hoje ao público com a primeira de duas apresentações da peça "By Heart", de Tiago Rodrigues, três meses depois de ter suspendido a programação, devido à pandemia da covid-19.

"Encerrado ao público desde 13 de março, o Teatro Nacional D. Maria II volta a abrir portas nos dias 20 e 21 de junho, com duas apresentações de 'By Heart', na Sala Garrett. Criado e interpretado por Tiago Rodrigues, o espetáculo estreou-se em 2013, em Lisboa. Desde então, foi apresentado cerca de 250 vezes em 20 países, em todo o mundo", anunciou o Teatro Nacional D.Maria II, no passado dia 08.

"By Heart" estreou-se em 2013 no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, e foi apresentada pela primeira vez no Teatro Nacional D. Maria II em 2016, onde regressou em fevereiro do ano passado.