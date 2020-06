Actualidade

O frango com piri-piri à portuguesa é o prato principal do novo restaurante The Port of Peri Peri Palo Alto, que um trio de empresários abre este fim de semana no coração de Silicon Valley.

"Há procura, mas pouca oferta de restaurantes portugueses na Bay Area", disse à Lusa Sameer P., um dos sócios da empresa BF Business Ventures Corporation, que detém o empreendimento.

Esse foi um dos motivos que levou Sameer, Adeel e Asfar a abrirem um restaurante de cozinha portuguesa em plena pandemia da covid-19, depois de perceberem que havia recetividade não apenas nas comunidades luso-americanas de Santa Clara e São José, mas também de outra clientela nesta zona, no norte do estado da Califórnia.