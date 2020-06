Actualidade

O incêndio que deflagrou na sexta-feira numa zona de mato em Aljezur ainda tem hoje duas frentes ativas, mas encontra-se numa "situação favorável", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

"Neste momento, o incêndio ainda se encontra ativo com duas frentes numa situação mais favorável. No entanto, há alguns pontos que ainda oferecem alguma preocupação e que foram reforçados esta noite com meios, que estão neste momento no combate ao fogo", adiantou.

Segundo a mesma fonte, às 07:30 de hoje estavam no combate ao incêndio 370 operacionais, apoiados por 120 veículos, um meio aéreo e cinco máquinas de rasto.