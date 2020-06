Covid-19

(REPETIÇÃO) Lisboa, 20 jun 2020 (Lusa) - Conhecida como uma das zonas da noite de Lisboa, as ruas do típico Bairro Alto estão agora desertas. Faltam os turistas e os portugueses que, de copo na mão, alegravam as ruas e enchiam as esplanadas dos restaurantes.

Desde os anos 80 que o Bairro Alto era sinónimo de movida noturna, pelos inúmeros bares existentes porta-sim porta-sim, restaurantes, casas de fado e algumas discotecas.

Hoje, as ruas encontram-se vazias, nem moradores há pela zona, já que muitos saíram devido ao 'boom' do alojamento local. No Bairro, que também é conhecido como o local de concentração habitual de jovens estrangeiros que se encontram em Lisboa a estudar ao abrigo do programa Erasmus, faltam estudantes e os turistas.