O Governo português prevê que os instrumentos aprovados pelo Eurogrupo em abril vão ser suficientes para fazer face à crise provocada pela pandemia até ao final de 2020, enquanto não for desbloqueado o Fundo de Recuperação da União Europeia.

Em entrevista à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz esperar que um acordo sobre o Fundo de Recuperação seja possível "no princípio da presidência alemã" do Conselho Europeu (de 01 de julho a 31 de dezembro), permitindo que o fundo esteja "em pleno com o novo Quadro Financeiro Plurianual logo a partir de janeiro" de 2021.

"Por isso é que a Comissão [Europeia] propõe, e bem, que os Estados-membros, quando apresentarem as propostas de orçamento em outubro, apresentem já os seus planos de recuperação" a financiar com verbas do fundo.