Covid-19

A Novartis vai pôr fim ao ensaio clínico com hidroxicloroquina para tratar doentes com covid-19 devido à falta de participantes, segundo anunciou a farmacêutica suíça.

Em 20 de abril, o grupo farmacêutico anunciou que tinha feito um acordo com a agência americana de medicamentos, a Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), para realizar ensaios clínicos de fase III de hidroxicloroquina em pacientes com covid-19 hospitalizados.

Esses estudos tinham como objetivo avaliar o uso deste tratamento em cerca de 440 pacientes nos Estados Unidos.