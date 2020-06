Actualidade

A estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) de Moçambique pretende encontrar um financiamento mais barato do que aquele de que dispõe para pagar a sua participação no maior projeto de gás natural em construção no país, anunciou o Governo.

"Há um acordo" com os outros sócios da Área 1 (petrolíferas internacionais, lideradas pela Total) para que financiem a quota de 15% da ENH "na fase de construção", explicou o ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, Max Tonela, numa visita às obras na península de Afungi, na sexta-feira.

"Mas como empresa, a ENH tem o objetivo de maximizar o retorno do seu investimento e, nessa perspetiva, está a trabalhar com aconselhamento financeiro ( ) na perspetiva de encontrar alternativas de financiamento que permitam custos mais baixos da operação", acrescentou, sem detalhar números.