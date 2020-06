Covid-19

Um investimento de dois milhões de euros na aposta de conceitos 'premium', com espaços de uso privativo, concluído em 2019, permitiu a uma unidade hoteleira, em Amarante, minimizar as perdas provocadas pela covid-19, depois de um encerramento forçado.

"Se as suites já faziam sentido para nós em 2017, acrescentar um produto mais 'premium', infelizmente devido aos tempos que vivemos hoje, fazem ainda mais sentido porque as pessoas procuram efetivamente um espaço onde possam estar salvaguardadas, protegidas", explicou Miguel Ribeiro, diretor-geral do Monverde - Wine Experience Hotel, em Amarante, que se viu forçado a adiar a comunicação ao mercado deste novo segmento, prevista para março, por conta da pandemia de covid-19.

O projeto, que começou a ser pensado em 2017, ano em que a unidade hoteleira registou um crescimento sustentado da procura, sobretudo no mercado internacional, permitiu complementar a oferta existente, de 30 unidades de alojamento, já então "manifestamente insuficientes" para fazer face à procura.