Actualidade

O BE vai requer a apreciação parlamentar do decreto do Governo para a eleição indireta dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), considerando que tem "pouco de democracia" e precisa de um debate "muito mais alargado".

Em 12 de junho, o Presidente da República promulgou o decreto-lei do Governo segundo o qual o presidente de cada CCDR passa a ser "nomeado por resolução do Conselho de Ministros, sendo previamente eleito pelos presidentes das câmaras municipais, presidentes das assembleias municipais, vereadores e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia da respetiva área geográfica", defendendo o chefe de Estado que não compromete uma futura escolha sobre a regionalização.

"Há aqui um conjunto de situações que nos parecem importantes que haja um debate muito mais alargado do que propriamente um decreto emanado do Governo, tal qual como está escrito este", adiantou à agência Lusa o deputado do BE José Maria Cardoso.