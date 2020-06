Actualidade

A Câmara de Valongo, a Junta de Freguesia de Campo e Sobrado e a Associação Casa do Bugio formalizaram um pedido de inscrição da festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Em comunicado divulgado hoje, as três entidades adiantam que o processo resulta de uma parceria estabelecida com o Centro de Estudo de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que - sob a orientação da professora universitária Rita Ribeiro, doutorada em sociologia - tem vindo a realizar o estudo desta festa sanjoanina.

Segundo a câmara de Valongo, foi já submetido o pedido de registo no Matriz PCI (base de dados para suporte do Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial), mas "o processo será ainda sujeito a várias fases, entre as quais a da consulta pública".