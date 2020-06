Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 74,8% dos novos casos de covid-19, concentrando 282 das 377 novas infeções divulgados hoje, com o Alentejo a apresentar-se como a segunda região do país com mais casos diários.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 377 novos casos reportados nas 24 horas de sexta-feira, 74,8% (mais 282) registaram-se em LVT, 15,6% (+59) no Alentejo, 5% (+19) no Algarve, 2,9% (+11) no Centro e 1,59% (+6) no Norte.

Relativamente aos óbitos, foi hoje divulgado uma nova morte no Norte do país, para um total de 1.528 desde o início da contagem em Portugal.