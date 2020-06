Actualidade

Oito distritos do interior do país vão ficar a partir de segunda-feira sob aviso amarelo devido a uma subida acentuada das temperaturas, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Braga, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo para segunda e terça-feira. Depois, iremos ver como corre e se ainda permanece algum [distrito sob aviso amarelo] para quarta-feira, mas a ideia é que as temperaturas começarão a descer", adiantou à Lusa a meteorologista Cristina Simões, acrescentando que algumas localidades do interior do Alentejo poderão atingir mesmo os 40 graus.

A chegada de uma massa de calor proveniente do norte de África vai atingir, sobretudo, Espanha, mas os seus efeitos vão estender-se também a Portugal, embora de forma mais ligeira. No entanto, a previsão do IPMA aponta para um "episódio curto" e "não muito duradouro", já que as temperaturas deverão começar a baixar até ao final da próxima semana.