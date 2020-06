Actualidade

O Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) defendeu hoje que o agravamento da situação económica "não pode implicar o recuo" de políticas ambientais e manifestou-se preocupado quanto à indefinição sobre o apoio de Bruxelas a Portugal.

Estas são algumas das conclusões do Conselho Nacional do PEV, que se reuniu hoje pela primeira vez de forma presencial, após o período de confinamento, com a análise dos efeitos da crise económica, social e de saúde pública provocada pela covid-19, as consequências do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), o Orçamento do Estado Suplementar 2020, bem como a situação ambiental em Portugal na agenda.

"O PEV sublinha que o agravamento da situação económica no país e no mundo não pode implicar o recuo em matérias de políticas ambientais", refere o Conselho Nacional, em comunicado.