A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, criticou hoje o líder social-democrata, Rui Rio, pela sua posição relativamente à TAP, considerando que quer fazer "o mesmo que fez com os bancos ao longo da crise financeira".

"Acho estranho que em Portugal ainda alguém defenda negócios em que os prejuízos são para o país e depois, quando a empresa já está equilibrada, se dá a um privado para fazer lucro", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, no final de uma visita ao concelho de Tondela.

Segundo o semanário Expresso, Rui Rio considera um erro o Estado "injetar dinheiro público sem entrar já na gestão na companhia aérea" e "entende que a prioridade deve ser arrumar a casa e vender a empresa assim que for possível".