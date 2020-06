Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje aos jovens para que "ajudem ainda mais nesta fase" da pandemia, considerando que este grupo etário "tem um papel fundamental" que é o de "dar o exemplo".

De máscara e luvas, Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se esta tarde, no Parque Urbano Felício Loureiro em Queluz, concelho de Sintra, a uma ação de sensibilização dos mais jovens para o combate à covid-19, promovida pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ), iniciativa na qual estiveram ainda a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"O apelo que vocês aqui fizeram e que eu apoio é: jovens, ajudem ainda mais nesta fase porque vocês têm a capacidade para dar mais exemplo do que os outros ainda e, portanto, deem mais exemplo do que os outros", pediu, numa breve intervenção, depois de ter dado uma volta ao parque a distribuir máscaras, álcool gel para as pessoas desinfetarem as mãos e alertar para a importância destes comportamentos.