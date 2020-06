Covid-19

O Irão superou as 9.500 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 115 óbitos e 2.322 novos casos nas últimas 24 horas, adiantaram hoje as autoridades sanitárias iranianas.

Segundo a porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, o país regista agora um total de 9.507 mortos e 202.584 casos positivos desde 19 de fevereiro, quando foi reportada a primeira infeção.

O Irão continua a ser o país mais afetado pela propagação do vírus SARS-CoV-2 no Médio Oriente.