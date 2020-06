Actualidade

O candidato presidencial André Ventura intitulou-se hoje como "o único candidato de direita" às eleições de 2021 e afirmou estar convencido de que irá disputar uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações à Lusa em Amares, no distrito de Braga, à margem de um jantar-comício que reuniu algumas centenas de pessoas, o também presidente do Chega admitiu que Marcelo "vai com vantagem" mas manifestou-se "muito entusiasmado" com o "crescente" apoio à sua candidatura.

"Estou convencido de que vamos ter uma segunda volta disputada entre mim e o professor Marcelo Rebelo de Sousa", referiu André Ventura.