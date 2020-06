Covid-19

A iniciativa "Todos juntos", organizada este sábado pela comunidade portuguesa na região de Paris, recolheu 10 toneladas de alimentos, 250 caixotes de roupa e mais de 10 mil euros em donativos para ajudar quem mais sofre com a covid-19.

"É um sucesso. Pedimos à comunidade para se unir e estamos a ter um resultado interessante. [...] É um êxito, mais não seja porque os portugueses se uniram", afirmou à agência Lusa o diretor-geral da Rádio Alfa, Fernando Lopes, que encabeça esta iniciativa.

As doações começaram a chegar cedo à sede da Rádio Alfa, rádio que difunde em português na região parisiense. Paletes com batatas, açúcar ou legumes, mas também caixotes com roupa e brinquedos rapidamente encheram a sala onde se controlaram as doações.