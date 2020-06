Actualidade

Milhares de argentinos protestaram, em mais de 80 cidades, com buzinas, panelas e bandeiras, contra a decisão do Governo de expropriar uma das principais agroexportadoras, num primeiro passo contra a propriedade privada em geral.

As manifestações aproveitaram o "Dia da Bandeira", no sábado, para levantar a união do país em torno da defesa dos direitos constitucionais, num momento em que o Governo decidiu expropriar a Vicentín, uma das principais agroexportadoras do país, e procura uma intervenção em outros setores, afugentando o investimento.

Nos principais centros urbanos, caravanas com centenas de automóveis desfilaram ao som de buzinas, com bandeiras argentinas erguidas. Pelas janelas, milhares de pessoas batiam em panelas em protesto contra o governo.