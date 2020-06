Actualidade

Os concelhos de Tavira, Alcoutim, Loulé, São Brás de Alportel, no distrito de Faro, e do Gavião, no distrito de Portalegre, apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda no distrito de Faro, o IPMA colocou em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Vila do Bispo, Silves, Aljezur, Portimão, Lagos e Monchique, e no distrito de Portalegre, o concelho de Nisa.

Em risco muito elevado de incêndio estão também os concelhos de Almodôvar, Mértola, Odemira (Beja), Abrantes, Sardoal, Mação, Constância, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere (Santarém).