A guitarra utilizada por Kurt Cobain na gravação do célebre álbum "Unplugged" dos Nirvana, em 1993, foi vendida no sábado, nos Estados Unidos, por seis milhões de dólares, um recorde para uma guitarra, indicou a leiloeira Julien's, Auctions.

O comprador é o empresário australiano Peter Freedman, fundador da empresa de microfones Rode Microphones, que participou fisicamente no leilão de objetos de ícones da música, realizado em Beverly Hills, na Califórnia, pela Julien's.

As licitações para a venda abriram em um milhão de dólares (quase 895 mil euros) e atingiram os seis milhões (quase 5,4 milhões de euros) com taxas e comissões, ultrapassando largamente as estimativas da leiloeira.