O Clube Desportivo de Odia´xere, em Lagos, onde foi realizada a festa ilegal que originou um foco de covid-19, pediu desculpas pela "dimensão trágica" que o acontecimento atingiu, mas assinala que foi a direção que chamou as autoridades.

Num longo esclarecimento publicado no sábado na sua página do Facebook, o clube desportivo relata como foi solicitada a realização da festa de aniversário, que ocorreu no salão de festas do clube, no passado dia 07 de junho, e da qual resultou a infeção de 90 pessoas com covid-19, segundo dados avançados pelas autoridades de saúde.

A direção do clube afirma que o esclarecimento visa "expor a verdade dos factos, na primeira pessoa, sem subterfu´gios ou inverdades, assumindo como sempre", todas as suas responsabilidades, desejando "por fim, que ta~o breve quanto possi´vel, este episo´dio seja terminado e sem mais consequências".