Covid-19

A Câmara Municipal da Praia da Vitória, na Terceira, vai adotar "medidas de caráter estratégico permanente" de apoio a famílias, instituições e empresas, que vigoram até 31 de dezembro de 2020, devido à pandemia de covid-19.

"Terminadas as medidas de apoio social e económico de urgência da primeira fase de combate à covid-19, torna-se necessário a adoção de medidas de caráter estratégico permanente, quer considerando a atual situação epidemiológica do nosso concelho e da nossa ilha, quer permitindo uma previsibilidade de medidas até ao final do corrente ano", afirmou o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, citado em nota de imprensa.

O autarca, que participou no sábado na cerimónia de comemoração do 39.º aniversário da elevação da Praia da Vitória a cidade, anunciou que vai promover, até ao final do ano, "o reforço das valências e projetos sociais, em especial o acompanhamento e apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)", com especial foco no apoio a idosos.