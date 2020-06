Covid-19

A missão de assistência da ONU no Afeganistão (UNAMA) alertou hoje que, durante a pandemia da covid-19, tanto talibãs como as forças do governo e outros intervenientes aumentaram os seus "ataques deliberados" contra pessoal e instalações sanitárias.

"Numa altura em que uma resposta humanitária urgente era necessária para proteger todas as vidas no Afeganistão, as forças de segurança dos talibãs e do Afeganistão efetuaram ações violentas deliberadas que comprometiam as operações de assistência médica", disse, em comunicado, o representante da chefe da UNAMA, Deborah Lyons, citada pela agência Efe.

O mesmo responsável manifestou a "grave preocupação" da ONU pelos factos ocorridos e considerou que "não há desculpa para tais ações", pois "a segurança e o bem-estar da população civil devem ser uma prioridade".