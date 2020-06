Actualidade

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, recusa aderir a "manifestações esdrúxulas" como a promovida pelo Chega porque Portugal "não é um país racista", considerando que o partido de André Ventura caiu "numa armadilha provocada pela extrema-esquerda".

O líder do Chega, André Ventura, quer concentrar aqueles que defendem que "não há racismo" em Portugal numa manifestação em Lisboa em 27 de junho, tendo anunciado na sexta-feira, em declarações à agência Lusa, que ia convidar os líderes do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e do PCP a juntarem-se ao protesto, bem como organizações representantes dos polícias.

Numa entrevista na rubrica do Porto Canal "Gente que Conta", o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, considera que esta manifestação caiu "numa armadilha provocada pela extrema-esquerda", uma vez que "os extremos se alimentam uns dos outros".