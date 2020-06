Covid-19

Lisboa, 21 jun 2020 (Lusa) - Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 77% dos novos casos de covid-19, concentrando 225 das 292 novas infeções, segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na região de saúde LVT foram detetados no sábado mais 225 novos casos, 77% do total, na do Centro 25 novos casos (8,5% do total), na do Algarve mais 22 casos (7,5%), na do Alentejo mais 11 casos (3,7%) e na do Norte sete (2,3%).

No boletim de hoje está ainda atribuído um caso a cada uma das regiões autónomas da Madeira e dos Açores (com o valor residual de 0,3% cada).