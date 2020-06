Actualidade

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, admite concorrer a outro mandato presidencial se os russos aceitarem, no referendo de 01 de julho, as emendas constitucionais que lhe permitiriam permanecer no Kremlin após 2024, declarou hoje numa entrevista.

"Ainda não tomei uma decisão. Não afasto a hipótese de concorrer [às eleições] se a Constituição o estipular. Vamos ver", afirmou Putin, em entrevista ao canal Russia-1.

A atual Constituição, de 1993, não permite o exercício em funções do Chefe de Estado "mais de dois mandatos consecutivos".