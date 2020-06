Actualidade

O ministro da Saúde de Moçambique declarou hoje a cidade de Pemba o segundo ponto com "transmissão comunitária" do novo coronavírus, na sequência da rápida evolução do número de infeções na capital provincial de Cabo Delgado, norte do país.

"A cidade de Pemba é hoje declarada como o segundo ponto geográfico [depois da cidade de Nampula] a transitar do padrão de focos de transmissão para uma transmissão comunitária", declarou Armindo Tiago, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

O primeiro doente de covid-19 em Moçambique foi anunciado a 22 de março e Pemba só registou o seu primeiro caso quase um mês depois (a 22 de abril), mas está entre as cidades com mais número de casos ativos atualmente.