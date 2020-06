Covid-19

As escolas e creches de Reguengos de Monsaraz vão encerrar "por precaução" a partir de segunda-feira, disse hoje o autarca do concelho onde foi detetado um surto de covid-19 num lar com 62 casos de infeção confirmados.

Em declarações à Lusa, José Calixto explicou que a decisão resultou de uma proposta da autoridade de Proteção Civil local, que foi aceite pela Autoridade de Saúde Pública, numa reunião de concertação entre as diversas entidades competentes daquela região do Alentejo.

"No fundo, trata-se apenas de uma antecipação de três dias do final do período letivo. No caso do ensino secundário, as matérias estão recuperadas e vão terminar com aulas à distância", explicou o presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.