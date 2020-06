Covid-19

A comunidade empresarial europeia no Japão considerou hoje que há "tratamento desigual" e "falta de reciprocidade" no país devido ao veto migratório nipónico imposto para evitar a disseminação da covid-19.

"Existe tratamento desigual, embora eu não o classificasse de discriminação", disse o presidente do Conselho Europeu de Negócios no Japão, Michael Mroczek, numa conferência de imprensa que serviu para analisar a proibição de entrada que o Japão aplica a cidadãos de mais de cem países.

Em causa está o facto de o Japão não permitir que residentes estrangeiros, com cidadania de 111 países, regressem ao país, ao contrário do que acontece noutras nações, como as europeias.