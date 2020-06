Actualidade

As Honduras registaram 519 novas infeções de covid-19 num só dia, levando as autoridades a anular a segunda fase de reabertura no país, que estava prevista começar hoje.

A Secretaria da Segurança anunciou que o aumento das infeções e a saturação da capacidade hospitalar obrigaram as autoridades a recuar no plano de reativação económica no Distrito Central, que inclui Tegucigalpa e Comayagüela.

O país, que ultrapassou mais uma vez as 500 infeções diárias, totalizando 12.772 casos confirmados, registou igualmente mais cinco mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando para 363 o número de óbitos desde o início da pandemia.