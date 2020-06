Covid-19

O número de contágios com o novo coronavírus na Índia aumentou para 425.282, com as infeções a crescerem nas áreas rurais, tendo as autoridades anunciado hoje 14 mil casos e 300 mortos nas últimas 24 horas.

O Ministério da Saúde da Índia registou 14.821 casos e cerca de 300 mortes num só dia, elevando o número de óbitos desde o início da pandemia para mais de 13 mil.

Em Goa foi anunciada a primeira morte por covid-19.