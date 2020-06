Actualidade

O músico Rodrigo Leão vai lançar um novo disco, "Avis 2020", concebido durante o confinamento, no dia 17 de julho, do qual revela hoje a primeira composição, "Transporte 20", anunciou a editora BMG.

O próximo disco, um EP de nove temas, tomou forma durante os dois meses que Rodrigo Leão passou no Alentejo, na região de Avis, e sucede ao álbum mais recente do músico, "O Método", lançado em fevereiro passado, adiantou a editora, no comunicado hoje divulgado.

"Acabei por sentir, durante estes últimos meses, uma sensação de liberdade criativa pela qual há muito ansiava", disse Rodrigo Leão, citado pela editora, referindo-se ao período de confinamento provocado pela declaração do estado de emergência, em março passado, por causa da pandemia da covid-19.