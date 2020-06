Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se aberto a uma eventual reunião com seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, e minimizou o peso do opositor venezuelano Juan Guaidó, numa entrevista publicada no domingo.

A Venezuela enfrenta, desde 23 de janeiro de 2019, uma luta pelo poder entre Maduro e Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional que se autoproclamou Presidente interino na tentativa de derrubar Maduro no início do seu segundo mandato, após eleições boicotadas pela oposição e denunciadas pela comunidade internacional como fraudulentas.

Cerca de sessenta países, liderados pelos Estados Unidos, reconheceram Guaidó, mas a China e a Rússia apoiaram Maduro, cujo regime está sujeito a sanções impostas por Washington.